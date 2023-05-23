Гербицидная обработка от борщевика Сосновского проходит на территории Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Гербицидная обработка от борщевика Сосновского проходит на территории Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте благоустройства администрации города.

Согласно информации, всего в Нижнем Новгороде от борщевика будет обработано 15,3 га озелененных территорий.

Так, в Автозаводском районе обработка проходит на проспекте Молодежном, улицах Ляпунова, Бубнова, в совхозе Доскино, поселках частного сектора Парышево, Новое Доскино, Стригино, Гнилицы, Стахановский, Нагулино и других.

Как рассказал мастер подрядной организации Алексей Чванов, обработка от борщевика проходит до начала цветения в сухую погоду. После опыления опасные растения засохнут в течение недели.

В случае обнаружения очагов произрастания борщевика Сосновского жителям необходимо обратиться в районную администрацию.

Напомним, в 2022 году в Нижегородской области были выявлены два очага ядовитой повилики на площади более 270 га.