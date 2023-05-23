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Общество

Захар Прилепин: "Команда продолжает работать"

24 мая 2023 10:12  [88] Общество

Состояние нижегородского писателя Захара Прилепина стабильное. Как сообщает пресс-служба общественного деятеля, по рекомендации врачей он продолжает оставаться в палате интенсивной терапии. 

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин врачи пока не дают прогнозов по выписке Захара Прилепина, при этом врачи справляются, все под контролем:

"Он бодр настолько, насколько это возможно после таких травм. Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть. Все под контролем, врачи справляются".

Напомним, что 19 мая нижегородскому писателю Захару Прилепину сделали третью по счёту операцию. Машину Захара Прилепина 6 мая взорвали в Борском районе Нижегородской области. Захар Прилепин в результате покушения получил травмы и был госпитализирован. 

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Теги:
Захар Прилепин
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