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Общество

Александр Синелобов: "Строительство ИТ-кампуса поможет решить вопрос с дефицитом ИТ-кадров в регионе"

24 мая 2023 10:30  [75] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов принял участие в прямом эфире Центра управления регионом. Он рассказал о планах цифрового развития Нижегородской области и затронул тему подготовки ИТ-специалистов.

"Школьникам, которые стоят перед выбором профессии, я настоятельно рекомендую посмотреть на ИТ. Эта сфера очень быстро развивается, появляются новые направления, в частности, кибербезопасность. В Нижегородской области отличная образовательная база, которая постоянно совершенствуется. Мы уже начали строительство ИТ-кампуса мирового уровня, который будет обеспечивать выпуск семь тысяч специалистов в год. Это позволит нам утолить кадровый голод", - отметил Александр Синелобов.

Проект по созданию межвузовского ИТ-кампуса является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России.

Отвечая на вопросы жителей Нижегородской области, министр рассказал о реализации программы "Устранения цифрового неравенства 2.0" нацпроекта "Цифровая экономика". В 2023 году 44 населенных пункта уже подключили к мобильной связи стандарта 4G. Доступ к голосовой связи и скоростному интернету получили свыше 11 тысяч сельских жителей. Строительство станций продолжается.

"Список населенных пунктов, в которых мы будем строить станции, определялся голосованием на "Госуслугах". Все деревни и села сразу мы охватить не можем, потому что есть определенная квота на строительство станций в рамках нацпроекта. Обычно мы прорабатываем с сотовыми операторами вопрос переориентации станций на удаленные населенные пункты, если не можем построить новые ближе", - добавил Александр Синелобов.

Также министр рассказал о развитии платформы "обратной связи" "Госуслуги. Решаем вместе", координацию которой обеспечивает Центр управления регионом Нижегородской области. К этой платформе уже подключены все органы исполнительной власти и местного самоуправления региона, учреждения здравоохранения и центры занятости населения, организации социального обслуживания населения, 95% детских садов и школьных учреждений, 82% организаций дополнительного образования для детей, 23% ресурсоснабжающих организаций. К системе постепенно присоединяются учреждения, осуществляющие управление многоквартирными домами.

"На сегодняшний день к платформе подключено более 3,5 тысячи организаций. Она обеспечивает прозрачность и открытость власти, избежать ответа не получится", - подчеркнул Александр Синелобов.

Напомним, что строительство ИT-кампуса "НЕЙМАРК" началось в Нижнем Новгороде. ИT-кампус будет размещен в районе Больших Оврагов и на территории ННГУ площадью около 200 тысяч кв.м, из которых 35 тысяч займут учебные корпуса.

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