Проект IT-кампуса представлен экспертам в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проект IT-кампуса представлен экспертам в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, проект представил архитектор, руководитель "Студии 44" Никита Явейн. IT-кампус будет размещен в районе Больших Оврагов и на территории ННГУ площадью около 200 тысяч кв.м, из которых 35 тысяч займут учебные корпуса. В районе Больших Оврагов кампус разместится на двух площадках над съездом на метромост, которые объединят два пешеходных моста.

На первых этажах зданий будут размещены учебные организации, кафе, а саму территорию планируется сделать открытой.

На территории ННГУ будут построены учебные и жилые здания, дополненные спортивными залами, бассейном и общепитом.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, программа создания кампуса предусматривает финансирование из федерального бюджета в размере 20 млрд рублей.

Член Общественного совета при управлении государственной охраны ОКН Анна Давыдова попросила учесть при проектировании кампуса защитные зоны объектов культурного наследия.

Эксперт архитектурного совета, заведующая кафедрой архитектурного проектирования ННГАСУ Анна Гельфонд отметила проработанность концепции и предположила на следующих стадиях доработать проект с учетом уникального нижегородского переплетения природы и истории места.

В целом эксперты одобрили концепцию IT-кампуса и рекомендовали принять ее за основу для дальнейшей работы.

Ранее сообщалось, что строительство IT-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде начнется не ранее III квартала 2023 года.

Напомним, что IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь Юрия Неймарка.

Кампус будет включать в себя образовательные площади нового IT-факультета на базе ННГУ им. Лобачевского на 7 000 студентов и общежития на 5 400 студентов.

Сейчас на территории будущего кампуса ведутся археологические раскопки.