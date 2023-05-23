Работы по замене 185 лифтов уже ведутся в Нижнем Новгороде и Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Работы по замене 185 лифтов уже ведутся в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Об этом сообщили в фонде капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области.

Так, в областном центре ведется замена 131 лифта, а в Дзержинске подрядчик ведет работы по замене 54 лифтов.

До 1 июня планируется начать работы по замене еще 179 подъемников в Нижнем Новгороде и пяти в Кстове.

Гендиректор Фонда капремонта МКД Нижегородской области Дмитрий Гнатюк отметил, что подрядчик докладывает о ходе работ каждый день. В некоторых домах замена идет с опережением графика.

Напомним, пилотный проект по замене лифтов совместно с ДОМ.РФ был презентован в декабре 2022 года. В феврале этого года губернатор Глеб Никитин анонсировал, что в Нижегородской области произведут замену около 2,4 тысяч старых лифтов до 2025 года. В этом году планируется заменить 905 лифтов, установленных более 25 лет назад, а в 2024-м - порядка 1500. На это выделено более 8,5 млрд рублей

Перечень домов, где в 2023 году заменят лифты, размещён на сайте Фонда капитального ремонта.