Движение на участке улицы Сергея Акимова у Борского моста открыли досрочно Общество

Фото: АО “Теплоэнерго”

Движение на участке ул. Сергея Акимова на съезде с Борского моста открыли досрочно - на сутки раньше планового срока. Об этом сообщили в АО "Теплоэнерго".

Согласно информации, движение восстановлено 24 мая в 8:00.

Подрядная организация завершила необходимые технические мероприятия по переврезке магистральных трубопроводов на временную схему на участке под дорожным полотном.

При этом для проведения технических работ по переврезке второго участка трубопровода на следующей неделе также временно изменится схема движения в данном районе.

Так, автомобилисты, въезжающие на Борский мост, будут двигаться в направлении выезда из города по временной дороге в две полосы. О точной дате перекрытия участка дорожного полотна на ул. Сергея Акимова - въезд на Борский мост, будет сообщено дополнительно.

Напомним, для повышения надежности теплоснабжения АО "Теплоэнерго" проводит работы по замене тепловых сетей в районе ул. Сергея Акимова и Пролетарская. В целом, в рамках летней ремонтной программы здесь планируется замена 600 м трубопроводов диаметром 700 мм, а также 300 м трубопроводов диаметром 500 мм. Также будет выполнена реконструкция и строительство тепловых камер. Такие масштабные работы на данном участке проводятся впервые с момента строительства теплосети в 1989 году.

Замена трубопроводов на улице Акимова является продолжением проекта комплексного обновления магистральных сетей от Сормовской ТЭЦ, который реализуется с 2020 года. Ранее вдоль ул. Бурнаковской проводились работы по реконструкции и капитальному ремонту трубопроводов 1 и 2 выпусков от СТЭЦ, а в 2022 год на 10 дней раньше планового срока был выполнен технически сложный этап работ по замене трубопроводов под Бурнаковским путепроводом. В этом году замена тепловых сетей продолжается с обратной стороны насыпи – под улицей Акимова. Одновременно вывести в ремонт все указанные участки невозможно из-за транспортных и технологических ограничений, в связи с чем замена теплосетей в данном районе производится поэтапно.

Во время производства работ на основных магистралях потребители будут обеспечиваться горячей водой по временной схеме с использованием теплотрасс-перемычек.