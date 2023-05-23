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Общество

Суд изъял у собственника усадьбу Оболенских в Воротынском районе

24 мая 2023 13:54  [41] Общество

Фото: Павел Савельев

Суд изъял у собственника усадьбу Оболенских в Воротынском районе. Об этом сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Согласно информации, сейчас ОКН находится в ненадлежащем состоянии, а собственник не принимал мер по обеспечению его сохранности.

Если решение суда не будет оспорено, то усадьба будет продана с условием ее содержания в рамках федерального законодательства об охране ОКН. Бывшему владельцу вернут деньги, вырученные от продажи, за вычетом затрат на проведение торгов и восстановление усадьбы.

ОКН "Усадьба Оболенских" находится в поселке Красная Горка. В частной собственности объект находился с 2017 года. В ходе проверки в 2018 году было выявлено крайне неудовлетворительное состояние усадьбы. Собственнику было выдано предостережение о необходимости предпринять меры по сохранению ОКН, однако не предпринял никаких мер.

Ранее сообщалось, что суд изъял здание бывшего кинотеатра "Родина" в Дзержинске в областную собственность.

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Теги:
Воротынский район ОКН
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