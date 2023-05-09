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Общество

Суд изъял здание бывшего кинотеатра "Родина" в Дзержинске в областную собственность

18 мая 2023 15:20  [51] Общество

Фото: УГООКН Нижегородской области

Суд изъял здание бывшего кинотеатра "Родина" в Дзержинске в областную собственность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Иван Носков.

Согласно информации, теперь, после изъятия объекта у частного собственника, специалисты проведут экспертизу аварийного здания.

Иван Носков рассказал, что сейчас четких планов по использованию бывшего кинотеатра нет, но здание постараются восстановить.

"Даже не могу сказать, насколько оно пригодно для дальнейшего использования. Но по крайней мере, у здания и прилегающей территории появились хоть какие-то перспективы и шанс на счастливое будущее", - написал глава Дзержинска.

Напомним, кинотеатр был закрыт в начале 1990-х, а в 2002 году здание вместе с земельным участком под ним перешло в частные руки и постепенно разрушалось.

Суд с бывшим собственником по изъятию здания длился с 2019 года.

Ранее сообщалось, что кинотеатр "Родина" в Автозаводском парке Нижнего Новгорода воссоздадут за 174,1 млн рублей.

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Теги:
Кинотеатры
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