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Общество

Госдума приняла закон о штрафах за жестокое обращение с животными

24 мая 2023 16:42  [52] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госдума приняла закон о штрафах за жестокое обращение с животными. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, для граждан штраф за жестокое обращение без признаков уголовно наказуемого деяния будет составлять до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч и до 100 тысяч — для юридических лиц.

За несоблюдение требований к содержанию домашних животных штраф составит до трех тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч, для юрлиц — до 30 тысяч.

Также до 200 тысяч рублей штрафа будет взиматься с владельца животного за укусы.

По словам председателя комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, такие изменения поспособствуют более гуманному и ответственному обращению с питомцами.

Ранее сообщалось, что каждый регион РФ сможет самостоятельно определять правила обращения с безнадзорными животными.

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Теги:
Животные
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