Правительство РФ одобрило предложение ужесточить наказание за передачу телефонов в тюрьму Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство РФ одобрило предложение ужесточить наказание за передачу телефонов в тюрьму. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна.

Согласно информации, штраф за передачу мобильного телефоне и комплектующих будет составлять от 25 до 50 тысяч рублей.

Если правонарушение будет совершено повторно, то гражданам будет грозить уже уголовная ответственность. Сейчас готовится новая статья УК РФ - 321.1, согласно которой наказание за повторную передачу запрещенной техники в колонии будет предусматривать либо штраф на сумму от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Сейчас максимальное наказание за передачу телефонов заключенным предусматривает штраф в пять тысяч рублей.

В ближайшее время инициатива будет внесена на рассмотрение в Госдуму.

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