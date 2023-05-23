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Общество

Правительство РФ одобрило предложение ужесточить наказание за передачу телефонов в тюрьму

24 мая 2023 18:34  [55] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство РФ одобрило предложение ужесточить наказание за передачу телефонов в тюрьму. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна.

Согласно информации, штраф за передачу мобильного телефоне и комплектующих будет составлять от 25 до 50 тысяч рублей.

Если правонарушение будет совершено повторно, то гражданам будет грозить уже уголовная ответственность. Сейчас готовится новая статья УК РФ - 321.1, согласно которой наказание за повторную передачу запрещенной техники в колонии будет предусматривать либо штраф на сумму от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет. 

Сейчас максимальное наказание за передачу телефонов заключенным предусматривает штраф в пять тысяч рублей.

В ближайшее время инициатива будет внесена на рассмотрение в Госдуму.

Ранее сообщалось, что предприятия Нижегородской области получат налоговые льготы за трудоустройство заключенных.

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