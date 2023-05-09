Предприятия Нижегородской области получат налоговые льготы за трудоустройство заключенных Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Предприятия Нижегородской области получат налоговые льготы за трудоустройство заключенных. Соответствующий законопроект рассматривается в Законодательном собрании региона.

Согласно информации, для стимулирования развития действующих и создания новых исправительных центров предлагается освободить предприятия от уплаты налога на имущество, переданное в безвозмездное пользование для проживания осужденных и организации исполнения наказания в виде принудительных работ на территории организации.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время ведется работа по привлечению инвесторов к размещению заказов на площадках исправительных учреждений ГУФСИН России по Нижегородской области, а также организации изолированных участков, функционирующих как исправительный центр.

Сейчас такие участки уже организованы в АО "Линдовская птицефабрика - племенной завод", ООО "Ресурс", занимающееся производством одежды в Семенове, ООО "Домашние шедевры" (переработка и консервирование фруктов и овощей в Кстовском районе), а также в ООО "ФокстанкМоторс" (производство автомобильных и железнодорожных цистерн в Кстовском районе).

Общее количество рабочих мест для трудоустройства осужденных на 2023 год составит 555, а в 2022 году принудительные работы на этих предприятиях прошли 252 человека.

Ранее сообщалось, что более 5 тысяч осужденных в Нижегородской области работают в центрах трудовой адаптации.

Также напомним, что в декабре 2022 года в селе Федяково Кстовского района открылся исправительный центр для осужденных.