Проект реставрации ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде в ближайшее время пройдет госэкспертизу Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проект реставрации ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде в ближайшее время пройдет госэкспертизу. Об этом сообщил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Министр отметил, что объект культурного наследия длительное время не эксплуатировался и утратил свои конструктивные характеристики.

Для восстановления здания был найден инвестор, что позволило бюджету региону избежать многомиллиардных трат.

Сейчас проект реконструкции завершает прохождение государственной экспертизы. Планируется, что во второй половине 2023 года будет получено разрешение на строительство.

"Объект в ближайшее время будет видоизменяться", - сказал Сергей Баринов.

Напомним, что в 2021 году Общественный совет при управлении госохраны ОКН одобрил переоборудование ДК им. Ленина в жилой дом.

В августе 2022 года казенное предприятие Нижегородской области "ДОМ.НН" представило доработанную концепцию для приспособления здания ДК им. Ленина под современное использование.