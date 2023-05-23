Время работы Нижегородского кремля продлено
"Центр 800" запустил новый сервис "Афиша Нижний"
Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" закрыли на реставрацию
Школу на 1600 мест построят в ЖК "Зенит"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
24 мая 2023 17:40  [22] Медики перевели Захара Прилепина в обычную палату
24 мая 2023 17:29  [45] Проект реставрации ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде в ближайшее время пройдет госэкспертизу
24 мая 2023 16:42  [75] Госдума приняла закон о штрафах за жестокое обращение с животными
24 мая 2023 15:38  [136] Работы на четырех объектах по программе ФКГС завершаются в Нижнем Новгороде
24 мая 2023 15:25  [151] Олег Лавричев: ""Важно ценить и уважать нашу культурную и языковую идентичность
24 мая 2023 15:12  [131] Благоустройство прибрежной территории реки Борзовки стартовало в Нижнем Новгороде
24 мая 2023 14:43  [165] Тротуары в скверах на площади Минина и на улице Большой Покровской отремонтируют за 20,4 млн рублей
24 мая 2023 13:54  [178] Суд изъял у собственника усадьбу Оболенских в Воротынском районе
24 мая 2023 13:33  [174] Роспотребнадзор проверяет качество воды на пляжах Нижегородской области
24 мая 2023 13:14  [167] Программист и разработчик стали самыми востребованными IT-специальностями в России
Общество

Проект реставрации ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде в ближайшее время пройдет госэкспертизу

24 мая 2023 17:29  [45] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проект реставрации ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде в ближайшее время пройдет госэкспертизу. Об этом сообщил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Министр отметил, что объект культурного наследия длительное время не эксплуатировался и утратил свои конструктивные характеристики.

Для восстановления здания был найден инвестор, что позволило бюджету региону избежать многомиллиардных трат.

Сейчас проект реконструкции завершает прохождение государственной экспертизы. Планируется, что во второй половине 2023 года будет получено разрешение на строительство.

"Объект в ближайшее время будет видоизменяться", - сказал Сергей Баринов.

Напомним, что в 2021 году Общественный совет при управлении госохраны ОКН одобрил переоборудование ДК им. Ленина в жилой дом.

В августе 2022 года казенное предприятие Нижегородской области "ДОМ.НН" представило доработанную концепцию для приспособления здания ДК им. Ленина под современное использование.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ОКН Реставрация
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
23 мая 2023 14:08"Ночь музеев"-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph