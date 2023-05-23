Родители восьмерых детей из Арзамаса награждены орденом "Родительская слава" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Жители Арзамаса Роман и Лариса Борисовы, воспитывающие восьмерых детей, награждены орденом "Родительская слава". Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 24 мая.

Согласно информации, нижегородцы были удостоены награды за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Старшим детям Борисовых – дочерям-двойняшкам Алене и Оксане – 23 года, в то время как самому младшему ребенку – Серафиму – 6 лет. Двое старших сыновей - Евгений и Андрей - уже закончили школу и продолжают обучение в Нижегородской области, дочь Анастасия и сыновья Арсений и Иван посещают Арзамасскую православную гимназию.

Как рассказал министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых, дети Борисовых неоднократно отмечались администрацией Арзамаса и даже Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

"Быть родителями восьмерых детей – это счастье, большая гордость и огромная ответственность! Мы стараемся хранить и передавать ценности и традиции нашей семьи детям. Очень приятно получить такую высокую награду! В нашей стране много семей, которые тоже ее достойны", – рассказали супруги Борисовы.

Ранее Владимир Путин вручил знак отличия "За наставничество" нижегородцу Александру Плесневу.