Родители восьмерых детей из Арзамаса награждены орденом "Родительская слава"

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Жители Арзамаса Роман и Лариса Борисовы, воспитывающие восьмерых детей, награждены орденом "Родительская слава". Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 24 мая.
Согласно информации, нижегородцы были удостоены награды за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
Старшим детям Борисовых – дочерям-двойняшкам Алене и Оксане – 23 года, в то время как самому младшему ребенку – Серафиму – 6 лет. Двое старших сыновей - Евгений и Андрей - уже закончили школу и продолжают обучение в Нижегородской области, дочь Анастасия и сыновья Арсений и Иван посещают Арзамасскую православную гимназию.
Как рассказал министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых, дети Борисовых неоднократно отмечались администрацией Арзамаса и даже Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.
"Быть родителями восьмерых детей – это счастье, большая гордость и огромная ответственность! Мы стараемся хранить и передавать ценности и традиции нашей семьи детям. Очень приятно получить такую высокую награду! В нашей стране много семей, которые тоже ее достойны", – рассказали супруги Борисовы.
Ранее Владимир Путин вручил знак отличия "За наставничество" нижегородцу Александру Плесневу.
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