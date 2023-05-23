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Общество

Конкурс социальных проектов "Открытый Нижний" стартует 25 мая

24 мая 2023 19:11  [1] Общество

Приём заявок от НКО для участия в конкурсе социальных проектов "Открытый Нижний" стартует 25 мая. Об этом сообщили в департаменте общественных отношений.

Согласно информации, подать заявку могут НКО, зарегистрированные в качестве юридических лиц. Социальный проект необходимо будет реализовать на территории Нижнего Новгорода до 30 ноября 2023 года.

Участники могут представить только один проект по одному из тематических направлений: "Дружный Нижний", "Активный Нижний", "Культурный Нижний", "Зелёный Нижний", "Социальный Нижний", "Патриотичный Нижний" и "Молодой Нижний".

Проекты будут оцениваться экспертным советом, в котором будут представлены члены Общественной палаты Нижнего Новгорода, представители экспертного и научного сообщества, городской администрации и депутаты гордумы.

В этом году призовой фонд увеличен до 15 млн рублей.

Победители конкурса получат субсидии до 500 тысяч рублей из городского бюджета - для компаний, работающих более одного года, и до 200 тысяч рублей - для более молодых организаций.

Ознакомиться с положением конкурса "Открытый Нижний" и перечнем документов, необходимых для участия в нем, можно на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Свои заявки НКО могут присылать на электронную почту konkurs-on2023@mail.ru до 23 июня включительно.

Консультации по конкурсу можно также получить по телефону +7 (831) 467-11-17 (доб. 7962) с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

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Теги:
НКО Социальные проекты
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