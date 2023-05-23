Руководителей паспортно-визового центра в Нижнем Новгороде задержали за взятки Происшествия

Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СК возбудили уголовное дело в отношении директора филиала "Паспортно-визового сервиса" МВД РФ и его заместителя. Они подозреваются в получении взятки организованной группой, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с 2021 года по настоящее время подозреваемые получали взятки от представителей коммерческих организаций, а взамен должны были действовать в их интересах.

По предварительным данным, сумма взятки превысила 10 млн рублей.

Противоправные действия фигурантов были выявлены оперативниками УФСБ по Нижегородской области.

В настоящее время подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Суд рассматривает ходатайства следователя об избрании в отношении них меры пресечения.

Напомним, бывший начальник отдела по вопросам миграции в Нижнем Новгороде получил 2,5 года колонии за взятку в размере 27 тысяч рублей. За это "вознаграждение" он вне очереди оформил и выдал патент на осуществление рабочей деятельности иностранному гражданину.