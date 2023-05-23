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Политика

Андрей Мелин стал депутатом нижегородского регионального парламента

25 мая 2023 11:53  [159] Политика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Андрей Мелин на заседании регионального парламента 25 мая принес присягу депутата Законодательного собрания.

По решению избирательной комиссии региона, Андрей Мелин получил мандат депутата Игоря Седых, который сейчас возглавляет министерство соцполитики Нижегородской области.

"Клянусь добросовестно, с использованием всех своих возможностей осуществлять возложенные на меня избирателями и законом депутатские обязанности, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Устав и законы Нижегородской области, добиваться повышения безопасности и жизненного уровня населения, способствовать охране прав и свобод человека и гражданина. Никакие частные, местные или политические интересы не будут для меня выше интересов жителей области и Российского государства", - гласит текст присяги.

Андрей Мелин войдет в состав фракции партии "Единая Россия", так как участвовал в выборах 2021 года по партийному списку региональной группы №17. Его кандидатура была предложена областному избиркому президиумом регионального политсовета партии "Единая Россия".

Депутат Андрей Мелин вошел в состав комитетов Законодательного Собрания по социальным вопросам, по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий, а также по экологии и природным ресурсам.

Ранее сообщалось, что Законодательное Собрание Нижегородской области направит очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО.

 

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Теги:
Законодательное собрание
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