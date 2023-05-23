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Российский кардиолог назвала три простых способа продлить жизнь

25 мая 2023 12:52  [87] Общество

Российский кардиолог Анна Кореневич назвала три простых способа продлить жизнь, сообщают "Народные Новости".

По словам врача, ни один доктор в точности никогда не скажет пациенту о том, сколько ему осталось жить. Как подчеркнула Анна Кореневич, все дело в том, что продолжительность жизни зависит не от диагноза, а от образа жизни человека.

По словам кардиолога, первый способ заключается в обращении к врачу и получении медпомощи, при наличии сердечно-сосудистых заболеваний.

Вторым шагом врач считает полное устранение страхов и негативных установок, связанных с болезнью.  

Третьим способом кардиолог назвал повышение стрессоустойчивости. Анна Кореневич уверена, что главной причиной болезней сердца является стресс. Чем выше стрессоустойчивость, тем дольше человек может прожить, заключила она.

 

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Теги:
Медицина и здоровье
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