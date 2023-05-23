Экскурсоводы из Городецкого округа прошли профессиональную аттестацию Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На площадке музейно-туристического комплекса "Город мастеров" в Городце состоялось выездное заседание нижегородской комиссии для аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Профессиональный экзамен сдали 20 специалистов, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Все экскурсоводы, успешно прошедшие испытания, получат идентификационные нагрудные карточки - и смогут работать на законных основаниях.

Как рассказали в Министерстве туризма и народных промыслов Нижегородской области, для допуска к аттестации специалисты подавали заявление на портале Госуслуг с подтверждением стажа своей работы. Сама аттестация состояла из тестирования и практического задания.

Так, городецким экскурсоводам нужно было продемонстрировать знание не только своего района, но и всей области.

Глава ведомства Сергей Яковлев отметил, что это была первая выездная аттестация за пределами областного центра.

"Она нужна не только для подтверждения квалификации специалистов, но и для их профессионального развития. Все экскурсоводы и гиды региона должны подтвердить владение необходимыми знаниями и навыками до 1 июля этого года", – пояснил министр.

Работа по аттестации экскурсоводов ведётся в соответствии с федеральным проектом "Совершенствование управления в сфере туризма" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Согласно информации, после проведения заседания региональной комиссии в федеральном реестре будут содержаться сведения о 64 нижегородских экскурсоводах. В начале июня будут аттестованы ещё не менее 10 специалистов.

Напомним, что сейчас в Нижегородской области работает более 750 турагентств, что на 56% больше показателей 2017 года. В 2023 году в регионе ожидается увеличение турпотока до 4,5 млн человек.