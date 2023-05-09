Нижегородскую область в 2023 году могут посетить до 4,5 млн туристов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем Telegram-канале рассказал о сфере туризма в регионе.

Согласно информации, в 2022 году туристический поток в Нижегородскую область превысил 3,9 млн человек, а в этом году ожидается его увеличение до 4,5 млн человек.

Евгений Люлин отметил, что нижегородская туристическая сфера развивается по всем направлениям: так, реконструируются гостиницы, развиваются сферы ресторанного и уличного питания, осваиваются новые формы туризма. Сейчас в Нижегородской области работает более 750 турагентств, что на 56% больше показателей 2017 года.

"Наш туризм — это не только сам Нижний Новгород, но и область. Уверен, что она будет еще привлекательнее для туристов: разрабатываются новые маршруты, создаются комфортные условия для автопутешествий, идет благоустройство общественных пространств. В Дивеево появится первая в России набережная на территории села!", - написал спикер областного парламента.

Также Евгений Люлин рассказал, что со стороны предпринимателей наблюдается высокий спрос на эко-рекреационный и аграрно-познавательный туризм, закон о которых был принят в 2022 году. Так, в 2023 году уже подано 19 заявок на создание нового вида гостиниц - глэмпингов (разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе - прим. ред.).

Ранее сообщалось, что Нижегородская область в 2022 году вложила в развитие регионального туризма 3 млрд рублей.

Также напомним, что наш регион занял 6 место в Национальном туристическом рейтинге.