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Окская судоверфь спустила на воду в Навашине арктический буксир-спасатель проекта NE025. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, судно построили для Федерального агентства морского и речного транспорта и получило название "Тепсей".
Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян, в регионе работают 13 судостроительных и судоремонтных предприятий и четыре конструкторских бюро.
Все предприятия обеспечены заказами до 2025 года, а на Окской судоверфи в этом году к сдаче запланировано девять судов.
Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что "Окская судоверфь" и ЦКБ по СПК имени Р.Е. Алексеева являются предприятиями-участниками нацпроекта "Производительность труда", что позволяет им увеличивать количество произведенных за год судов без дополнительных затрат.
"Буксир "Тепсей" - многофункциональное аварийно-спасательное судно для патрулирования акватории, буксировки, пожаротушения, ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, обеспечения работы дноуглубительного флота.
Ранее сообщалось, что новый круизный лайнер "река-море" заложили на "Красном Сормове".
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