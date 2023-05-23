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Общество

Окская судоверфь спустила на воду в Навашине арктический буксир-спасатель

25 мая 2023 15:17  [94] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Окская судоверфь спустила на воду в Навашине арктический буксир-спасатель проекта NE025. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, судно построили для Федерального агентства морского и речного транспорта и получило название "Тепсей".

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян, в регионе работают 13 судостроительных и судоремонтных предприятий и четыре конструкторских бюро. 

Все предприятия обеспечены заказами до 2025 года, а на Окской судоверфи в этом году к сдаче запланировано девять судов.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что "Окская судоверфь" и ЦКБ по СПК имени Р.Е. Алексеева являются предприятиями-участниками нацпроекта "Производительность труда", что позволяет им увеличивать количество произведенных за год судов без дополнительных затрат.

"Буксир "Тепсей" - многофункциональное аварийно-спасательное судно для патрулирования акватории, буксировки, пожаротушения, ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, обеспечения работы дноуглубительного флота. 

Ранее сообщалось, что новый круизный лайнер "река-море" заложили на "Красном Сормове".

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Теги:
Судостроение
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