Более 200 цветников из однолетних растений появится в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 200 цветников из однолетних растений разобьют в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в Нижнем Новгороде появятся 216 цветников площадью почти 32 тысячи кв м.

Как рассказал Юрий Шалабаев, первые цветы были посажены в местах, где проходили мероприятия, посвященные Дню Победы. В этом году посадка однолетних растений началась на две недели раньше – с 15 мая.

Так, в Автозаводском районе будут высажено более 300 тыс. цветов, а в Канавинском районе разобьют 78 цветников общей площадью 3,5 тысячи кв. м.

В Советском районе более 100 тысяч цветов высадят в форме сложных геометрических фигур. Цветники уже разбиты на площади Советской, а также на кольце на улице Сусловой, Васюнина, в парке культуры и отдыха имени А.С.Пушкина.

В Нижегородском районе ко Дню Победы были высажены цветы в скверах Г.К.Жукова, К.И.Ракутина, на Театральной площади и площади Минина, сквере на улице Яблоневая, а также у обелисков на улице Большой Перекрестной и в деревне Новой. На других цветниках сейчас проводятся разбивочные работы.

В Приокском районе уже оформлено 11 цветников из 14. Всего будет посажено около 80 тысяч цветов.

В Ленинском районе уже высажено более 20 тысяч цветов. К 9 мая были разбиты цветники у стелы "Труженикам тыла" в количестве 600 цветов и у мемориала "Родина-Мать" в количестве 2,2 тысяч цветов.



В Московском районе будет высажено почти 134 тыс. однолетников, из этого количества около 49,5 тысяч растений украсят места, где ранее цветников не было. На сегодняшний день подрядчик высадил уже 40% рассады.

Ранее депутаты Гордумы обсудили вопрос озеленения территории Нижнего Новгорода.