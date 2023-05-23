Сбор заявок на Премию Нижнего Новгорода
Школу на 1600 мест построят в ЖК "Зенит"
Знакомство с экономическим потенциалом Сокольского района
Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" закрыли на реставрацию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
25 мая 2023 16:10  [42] Купальный сезон в Нижнем Новгороде начнется 1 июня
25 мая 2023 15:59  [42] Серебряные медали снова будут вручаться выпускникам со следующего учебного года
25 мая 2023 15:50  [81] Более 200 цветников из однолетних растений появится в Нижнем Новгороде
25 мая 2023 15:17  [93] Окская судоверфь спустила на воду в Навашине арктический буксир-спасатель
25 мая 2023 14:40  [132] Предварительную концепцию развития парка 1 Мая представили в Нижнем Новгороде
25 мая 2023 14:21  [121] Экскурсоводы из Городецкого округа прошли профессиональную аттестацию
25 мая 2023 14:12  [132] Звание "Заслуженный мастер НХП Нижегородской области" получат еще 14 специалистов отрасли
25 мая 2023 13:56  [127] Росстат заявил о росте цен на большинство медикаментов
25 мая 2023 13:40  [179] Парк 800-летия и Ярмарка в Нижнем Новгороде попали в топ-100 "Проект Россия"
25 мая 2023 13:28  [150] "Диалоги о главном": молодогвардейцы рассказывают школьникам и студентам о своей гуманитарной миссии на Донбассе
Общество

Более 200 цветников из однолетних растений появится в Нижнем Новгороде

25 мая 2023 15:50  [81] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 200 цветников из однолетних растений разобьют в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в Нижнем Новгороде появятся 216 цветников площадью почти 32 тысячи кв м.

Как рассказал Юрий Шалабаев, первые цветы были посажены в местах, где проходили мероприятия, посвященные Дню Победы. В этом году посадка однолетних растений началась на две недели раньше – с 15 мая. 

Так, в Автозаводском районе будут высажено более 300 тыс. цветов, а в Канавинском районе разобьют 78 цветников общей площадью 3,5 тысячи кв. м. 

В Советском районе более 100 тысяч цветов высадят в форме сложных геометрических фигур. Цветники уже разбиты  на площади Советской, а также на кольце на улице Сусловой, Васюнина, в парке культуры и отдыха имени А.С.Пушкина. 

В Нижегородском районе ко Дню Победы были высажены цветы в скверах Г.К.Жукова, К.И.Ракутина, на Театральной площади и площади Минина, сквере на улице Яблоневая, а также у обелисков на улице Большой Перекрестной и в деревне Новой. На других цветниках сейчас проводятся разбивочные работы.

В Приокском районе уже оформлено 11 цветников из 14. Всего будет посажено около 80 тысяч цветов.

В Ленинском районе уже высажено более 20 тысяч цветов. К 9 мая были разбиты цветники у стелы "Труженикам тыла" в количестве 600 цветов и у мемориала "Родина-Мать" в количестве 2,2 тысяч цветов.

В Московском районе будет высажено почти 134 тыс. однолетников, из этого количества около 49,5 тысяч растений украсят места, где ранее цветников не было. На сегодняшний день подрядчик высадил уже 40% рассады.

Ранее депутаты Гордумы обсудили вопрос озеленения территории Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Городское хозяйство Цветы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
23 мая 2023 14:08"Ночь музеев"-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph