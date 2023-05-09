Депутаты Гордумы обсудили вопрос озеленения территории Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Депутаты Гордумы на заседании постоянной комиссии по экологии обсудили вопрос озеленения территории Нижнего Новгорода.

Как сообщил Директор городского департамента благоустройства Антон Максимов, площадь городских озеленённых территорий составляет 22,5 млн кв. м. В 2022 году в рамках муниципальных контрактов было высажено 2 690 деревьев и 8 476 кустарников. Причём предполагается их двухлетнее содержание, что обеспечит надлежащий уход и гарантирует приживаемость насаждений.

В 2023 году будут высажены только крупномерные деревья. Работы уже стартовали на пешеходной зоне улиц Варварской и Минина на месте ранее спиленных деревьев. Кроме того, определяются места для посадки на ул. Большая Покровская, пл. Минина, ул. Бетанкура.

Также Антон Максимов доложил о результатах пилотного проекта по контейнерному озеленению. Так, в контейнеры на улицах Варварской, Грузинской, Минина и пл. Ленина высажено 50 деревьев ивы ломкой вида "Буллата".

Также в настоящее время на территории города разбито 46 цветников из тюльпанов на площади 2,24 тысячи кв. м. Однолетники высадят в более чем 200 цветниках на площади 31,7 тысячи кв. м. Работы по разбивке клумб планируют завершить к 5 июня.

Депутаты подняли вопрос по восстановлению озеленённых территорий, попавших в зону строительства новых станций метро - в частности, на улицах Белинского и Родионова, где спилили деревья.

Первый замглавы администрации города Дмитрий Сивохин заверил, что после завершения строительно-монтажных работ озеленение будет восстановлено. Сейчас проект благоустройства проходит экспертизу.

Председатель постоянной комиссии по экологии Герман Карачевский отметил тенденцию к увеличению высадки зеленых насаждений на территории города.

"Но сажать нужно больше, особенно в зоне новой жилищной застройки и в центре города, где отчасти проблема решается с помощью контейнерного озеленения. Конечно, саженец не может полноценно заменить взрослое дерево, но поддерживать положительную тенденцию по высадке новых деревьев и кустарников на территории города нужно", – подчеркнул он.

Напомним, что более миллиона цветущих растений высадят в Нижнем Новгороде в этом году. Город украсят белые, синие, фиолетовые, розовые, красные, пурпурные, зелёные, лимонные, малиновые, сиреневые, оранжевые, желтые цветы - агератум, алиссум, антуриум, бальзамин, различные виды бегоний и петуний, колеус, кохия, лобелия и другие.