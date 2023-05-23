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Экономика

Почти 2 млрд рублей дополнительно заложено в бюджет Нижегородской области на обеспечение лекарствами для льготников

25 мая 2023 16:22  [3] Экономика

Почти 2 млрд рублей дополнительно заложено в бюджет Нижегородской области 2024 года на обеспечение лекарствами для льготников.

Как сообщает пресс-служба нижегородского Заксобрания, парламентарии на заседании 25 мая рассмотрели и одобрили корректировку бюджета региона на 2023 и плановый период 2024-2025 годов.

Согласно информации, на 1,5 млрд рублей также увеличен объем финансирования на обеспечение лекарствами льготников и в 2025 году.  

Кроме того, на создание школы для одаренных детей на 2024 и 2025 год в общей сложности будет направлено 4 млрд рублей.

"Нижегородская область станет одним из первых регионов, где появится такая школа в рамках большого федерального проекта. Хорошая работа по федеральным инициативам позволяет с опережением привлекать финансирование на такие цели как ремонт и обновление дорог. Ранее поставил задачу, чтобы темпы реализации позволяли как можно скорее ввести объект в строй, чтобы им могли пользоваться люди", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Председатель ЗСНО Евгений Люлин подчеркнул, что регион направляет значительные средства на решение важных социальных задач.

"Рост налоговых поступлений говорит о стабильности нашей экономики, нижегородские предприятия работают и получают прибыль. Кроме того, финансирование ряда крупных инфраструктурных объектов будет перенаправлено с 2024 на 2023 год. Эти средства имеют целевое назначение и предназначены для финансирования дорожной деятельности – строительства, реконструкции и ремонта автодорог регионального и межмуниципального значения. Для сравнения, в областном бюджете на указанные цели на текущий год было предусмотрено 29,4 млрд. рублей, а теперь регион получит дополнительно еще 8,3 млрд. рублей", - добавил Евгений Люлин.

Около 320 млн рублей из областного бюджета выделяется на строительство школы на 1500 мест в Арзамасе. 80 млн рублей из областного бюджета будет направлено на возмещение части процентной ставки по кредитным договорам на поддержку проектов по созданию гостиниц.

Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО поддержали инвестсоглашение между правительством Нижегородской области и ООО "Акватория развлечений".

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Теги:
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