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Экономика

Депутаты ЗСНО поддержали инвестсоглашение между правительством Нижегородской области и ООО "Акватория развлечений"

25 мая 2023 15:02  [112] Экономика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Депутаты Заксобрания приняли в двух чтениях проект закона "Об утверждении инвестиционного соглашения между правительством Нижегородской области и обществом с ограниченной ответственностью "Акватория развлечений".

Компания реализует приоритетный инвестиционный проект "Многофункциональный комплекс "Океанис" в Нижнем Новгороде. Соглашение является основанием для предоставления государственной поддержки ООО "Акватория развлечений" в форме льготы по налогу на имущество организаций и льготы по налогу на прибыль организаций.

Многофункциональный комплекс включает закрытый аквапарк круглогодичного посещения на 560 тысяч посещений в год и максимальной вместимостью 2000 человек, предприятия общественного питания, термальную зону общей площадью 5000 кв. м, фитнес – клуб общей площадью 3000 кв. м; четырехэтажный торговый центр с предприятиями общественного питания и семейными развлекательными зонами; подземный паркинг на 631 машиноместо. Объем инвестиций составил 7,7 млрд рублей.

Инвестору будут предоставлены налоговые льготы в размере 408,5 млн рублей, в том числе: по налогу на имущество организаций – 386,3 млн рублей, по налогу на прибыль организаций – 22,2 млн рублей.

"Важно, что в Нижегородской области реализуются такие масштабные инвестиционные проекты, способствующие повышению туристической привлекательности. Теперь в Нижнем Новгороде есть свой большой и современный аквапарк, где нижегородцы и гости города смогут отдохнуть и отлично провести время", - сказал председатель комитета Законодательного Собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

"Благодаря этому проекту горожане получили первый аквапарк в Нижнем Новгороде, а город – 270 новых рабочих мест. Бюджетный эффект за период поддержки для консолидированного бюджета Нижегородской области составит 483,5 млн рублей", - отметил министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов.

Ранее сообщалось, что решением депутатов нижегородского Заксобрания звание "Заслуженный мастер НХП Нижегородской области" получат еще 14 специалистов отрасли.

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Теги:
Законодательное собрание Налоги
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