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Политика

Владислав Атмахов: ЛДПР стабильно держит планку лидера конструктивной оппозиции

25 мая 2023 12:40  [192] Политика

25 мая в "Российской газете" опубликована программная статья лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. В ней председатель либерально-демократической партии России обозначил ключевые инициативы и направления работы старейшей политической партии России после ухода из жизни её основателя Владимира Жириновского.

Леонид Слуцкий работает в ЛДПР с 1999 года. Депутат был приближен к Владимиру Вольфовичу и даже стал одним из немногих, к кому прислушивался Жириновский. Основатель либерально-демократической партии России уважал Леонида Слуцкого за вдумчивость, блестящую образованность, дипломатичность, умение вести самые сложные международные переговоры, нивелируя нападки оппонентов в вежливой форме, но при этом жёстко преследуя цели встречи.

В программной статье Леонида Слуцкого озвучены новаторские для нашей страны предложения. В частности, лидер ЛДПР предлагает ввести в стране четырехдневную рабочую неделю. Такая мера, на его взгляд, поможет россиянам больше времени уделять семье, что крайне важно для повышения демографии. К тому же, улучшит и производительность труда. Если человек нормально отдыхает, тогда и работает охотнее и качественные.

Еще одно предложение – выдавать не только материнский капитал, но и отцовский. Получить его смогут только официально женатые мужчины. Это укрепит отношения в российских семьях и даст супругам большую финансовую стабильность.

Леонид Слуцкий уделил внимание также острой и актуальной теме – пове-дению мигрантов в России. Мы миролюбивое государство, открытое для человека любой национальности. У нас в стране любой иностранец может найти себя и жить в достатке и комфорте, но порой радушие русских людей воспринимается, как слабость. Лидер ЛДПР считает, что мигранты, которые хотят стать россиянами должны вести себя дружелюбно и уважать нашу религию, язык, традиции.
ЛДПР всегда была партией смелых идей. Леонид Слуцкий остаётся верен этому принципу и способен превращать желаемые для людей изменения в реальные законы.

"27 мая исполнится год с момента избрания Леонида Слуцкого председателем ЛДПР. За это время партия сумела сохранить наследие ее основателя, но при этом взяла уверенный курс на качественно новое взаимодействие с Правительством России и последовательные действия в сфере работы с населением страны. Мы продолжаем держать планку лидера конструктивной оппозиции. ЛДПР взяла под крыло российских волонтеров СВО, оказывает практически адресную помощь участникам специальной военной операции и их семьям, отстаивает права россиян в сфере оплаты услуг ЖКХ. Партия взяла курс на укрепление политических позиций и расширение влияния в России и за её пределами", - отметил руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Нижегородской области Владислав Атмахов.

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Теги:
Владислав Атмахов ЛДПР
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