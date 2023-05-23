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Общество

Нижегородская область подписала соглашения о сотрудничестве с РЭО и ООО "А.ПРО"

25 мая 2023 18:16  [85] Общество

Фото: ППК "РЭО"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал соглашение с руководителем Российского экологического оператора Денисом Буцаевым и представителем ООО "А.ПРО" Артемом Седовым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, стороны будут сотрудничать при внедрении системы автоматизации процессов региональных операторов.

Автоматизированная информационная система "Автоматизация процессов региональных операторов" (АИС "А.ПРО") была создана РЭО для быстрого обмена данными по принципу "снизу вверх" (от организаций к органам власти) и обратно.

Как рассказал Глеб Никитин, система позволит синхронизировать движение мусоровоз с платежными операциями. Кроме того, на контейнеры будут устанавливаться датчики для определения объема и массы накапливаемых отходов. 

Также АИС "А.ПРО" позволяет автоматически прокладывать и оптимизировать маршруты с учетом объема отходов на объектах инфраструктуры.

По словам Дениса Буцаева, РЭО предоставит Нижегородской области методологию анализа и обработки информации, получаемой регионом через систему. 

Ранее Глеб Никитин рассказал на заседании комиссии Госсовета о реализации нацпроекта "Экология".

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Теги:
Сотрудничество Экология
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