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Политика

Глеб Никитин рассказал на заседании комиссии Госсовета о реализации нацпроекта "Экология"

25 мая 2023 16:55  [106] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, главной темой заседания стала реализация нацпроекта "Экология".

В Нижегородской области в рамках национального проекта реализуется реализуется шесть проектов. Например, в рамках проекта "Чистая страна" будет очищено и вовлечено в хозяйственный оборот более 200 гектаров земель.

Также Нижегородская область стала одним из пилотных регионов России по реализации природоохранного проекта с применением метода сепарации. В 2022 году были рекультивированы Шуваловская свалка площадью почти 18 гектаров, идет ликвидация свалки в Богородске площадью более 45 гектаров.

Отмечается, что благодаря альбому типовых технических решений по ликвидации свалок удалось сократить расходы федерального и областного бюджетов на 445 млн рублей.

Сейчас ведется подготовка к ликвидации еще 14 свалок. Этот список планируется расширить, в настоящее время в регионе насчитывается около 40 старых муниципальных свалок-полигонов.

Как рассказал Глеб Никитин, в Нижегородской области была запущена программа модернизации действующих объектов, внедряются мощности по утилизации ТКО. Планируется, что уже в 2025 году показатель по обработке ТКО достигнет 100%, а показатель по утилизации планируется к 2026 году довести до 42%. По поручению президента, к 2030 году он должен достичь 50%.

В рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" с 2019 года были выполнены строительно-монтажные работы по 31 объекту, что позволит обеспечить сокращение отведения в Волгу загрязненных сточных вод в три раза. В 2023 году планируется завершить работы в отношении еще трех объектов. Кроме того, в настоящее время ведется реконструкция Нижегородской станции аэрации.

Расчищены были реки Теша, Вичкинза, Сатиса, Имза и Княгинка. Общая протяженность расчищенных участков составляет более 33 км. 

Также в ходе заседания Глеб Никитин предложил для густонаселенных городов, расположенных на берегу крупных водных объектов, создать отдельный федеральный проект по берегоукреплению и реконструкции набережных. Этот вопрос планируется обсудить это в ходе последующих заседаний комиссии. 

Кроме того, губернатор представил проект внедрения системы экомониторинга в Нижегородской области.

На первом этапе, который завершится в этом году, устанавливается восемь стационарных постов наблюдений за загрязнением атмосферы в семи крупных городах региона. В девяти городах появится 50 малогабаритных автоматических станций оценки качества атмосферного воздуха. Приобретена новая передвижная экологическая лаборатория и дооснащены две существующие.

На втором этапе, который стартует в 2024 году и завершится в 2026 году, будет внедрена система экомониторинга водных объектов путем установки автоматических датчиков, оценивающих как уровень загрязнения водоема химическими веществами, так и гидрологическую ситуацию.

Также воссоздана стационарная экологическая лаборатория, что позволит региону самостоятельно заниматься отбором и исследованием проб относительно всех компонентов окружающей среды.

Ранее нижегородское Заксобрание направило обращение Михаилу Мишустину по вопросу продления федеральной программы "Чистая вода".

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Теги:
Нацпроект Экология
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