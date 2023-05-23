Новый офис врача общей практики открылся в Гнилицах Автозаводского района

В посёлке Гнилицы на Автозаводе открылся новый офис врача общей практики (ОВОП), построенный в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение".

Медучреждение является структурным подразделением ГКБ №40. Он будет обслуживать около 3,5 тысяч населения поселков Гнилицы, Стригино и Нагулино.

Ранее на этом месте располагалось аварийное здание фельдшерско-акушерского пункта 1920-го года постройки. На строительство ОВОП выделено около 17 млн рублей федеральных средств.

Прием пациентов уже ведут врач общей практики и медицинская сестра.

Главврач больницы №40 Ольга Мануйленко отметила, что в данном микрорайоне много пациентов пожилого возраста, и для них очень важно, чтобы медицинская помощь была в шаговой доступности.

"Мы предусмотрели, чтобы в ОВОПе была возможность сдать все необходимые анализы без посещения основного здания поликлиники больницы", – сказала она.

Напомним, реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" в Нижегородской области рассчитана на 2021-2025 годы. За это время планируется построить 5 поликлиник, 7 ОВОП, множество ФАПов, а капитальный ремонт будет произведён на более чем 700 объектах здравоохранения региона.

Ранее сообщалось, что ремонт на пяти объектах Первомайской ЦРБ завершится до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что Давид Мелик-Гусейнов оценил ход ремонта поликлиники Кстовской ЦРБ.