Фестиваль "Семейный круг" пройдет в Нижегородском кремле 1 июня Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фестиваль "Семейный круг" пройдет в Нижегородском кремле 1 июня. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

Согласно информации, центром фестиваля станет площадка возле манежа и храма во имя Святого Николая Чудотворца. Мероприятие продлится с 13:30 до 19:00.

В 14:00 пройдет торжественная церемония бракосочетания с участием 20 пар молодоженов. Затем состоится чествование семей, среди которых будут не только новобрачные, но и семейная пара, прожившая в браке 50 лет, а также многодетная семья.

Выездные церемонии также пройдут в Доме Сироткина, Усадьбе Рукавишниковых и на колокольне Спасо-Преображенского собора в Кремле.

В 15:25 на площадке фестиваля откроется музыкальная лаборатория, в которой дети смогут попробовать себя в игре на различных музыкальных инструментах. Также для гостей будут доступны зона рисунков цветными мелками на асфальте и зона свободной раскраски.

Также будут работать арт-лаборатория, в которой можно будет создать картины с отпечатками ладоней всех членов семьи, смастерить куклы для домашнего театра, нарисовать свое "семейное древо", придумать герб семьи, а также многое другое.

Кроме того, 15 семей примут участие в соревновании за звание "Самая дружная семья".

Ранее сообщалось, что фестиваль "Зелёные святки" пройдёт в Городце 27 мая.