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Культура и отдых

Фестиваль "Зелёные святки" пройдёт в Городце 27 мая

24 мая 2023 18:46  [45] Культура и отдых

На площадке музейного комплекса "Город мастеров" в Городце 27 мая пройдёт гала-концерт XIX Всероссийского фестиваля фольклорно-этнографических коллективов "Зелёные святки". Мероприятие начнётся в 12:00.

Как сообщили в региональном Минкультуры, фестиваль проводится в рамках федерального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура". В нём присутствует участие 25 творческих коллективов, а также мастера декоративно-прикладного искусства - как нижегородские, так и гости из Рязанской области, Республики Крым, Мордовии и Чувашии, а также из Москвы - всего более 500 человек.

Фестиваль традиционно проходит накануне празднования православной Троицы - в период перехода весны в лето.

В программе мероприятия состоится праздничное шествие участников по улицам Городца и гала-концерт. Также будут работать уличные площадки, на которых будут демонстрироваться народные игры и обряды, выставка изделий народных промыслов, а также мастер-классы для зрителей.

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Теги:
Городец Фестиваль
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