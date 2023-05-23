Фестиваль "Зелёные святки" пройдёт в Городце 27 мая Культура и отдых

На площадке музейного комплекса "Город мастеров" в Городце 27 мая пройдёт гала-концерт XIX Всероссийского фестиваля фольклорно-этнографических коллективов "Зелёные святки". Мероприятие начнётся в 12:00.

Как сообщили в региональном Минкультуры, фестиваль проводится в рамках федерального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура". В нём присутствует участие 25 творческих коллективов, а также мастера декоративно-прикладного искусства - как нижегородские, так и гости из Рязанской области, Республики Крым, Мордовии и Чувашии, а также из Москвы - всего более 500 человек.

Фестиваль традиционно проходит накануне празднования православной Троицы - в период перехода весны в лето.

В программе мероприятия состоится праздничное шествие участников по улицам Городца и гала-концерт. Также будут работать уличные площадки, на которых будут демонстрироваться народные игры и обряды, выставка изделий народных промыслов, а также мастер-классы для зрителей.