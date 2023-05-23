Парк "Швейцария" в Нижнем Новгороде с 1 июня переходит на летний режим работы Общество

Фото: парк "Швейцария"

Парк "Швейцария" в Нижнем Новгороде с 1 июня переходит на летний режим работы. Об этом сообщается в соцсетях пространства.

Согласно информации, летом войти в парк можно будет с 5:00 до 23:00, а для прогулок он будет доступен до 00:00.

Площадки для тенниса, баскетбола, волейбола и мини-футбола начнут работать по утвержденному расписанию. В будние дни их можно будет забронировать с 10:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00, а в выходные - с 12:00 до 21:00.

В остальное время площадки работают в свободном доступе и в бесплатном формате.

Кроме того, откроется пункт проката спортивного инвентаря, в котором в аренду можно будет взять футбольные, волейбольные, баскетбольные и теннисные мячи, а также ракетки.

Напомним, с 1 июня в "Швейцарии" будет запрещено передвижение на электросамокатах.