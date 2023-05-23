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Передвижение на электросамокатах в нижегородском парке "Швейцария" запретят с 1 июня. Об этом администрация парка сообщила в соцсетях.
Согласно информации, под запрет попали электросамокаты, моноколеса, сигвеи и электровелосипеды.
Передвижение на велосипедах по парку по-прежнему разрешено. Движение велосипедистов регулируется скоростным режимом и составленными маршрутами.
Напомним, в мае в соцсетях "Швейцарии" проходил опрос, в котором нижегородцы могли высказаться о запрете электросамокатов и велосипедов в парке. Абсолютное большинство поддержало запрет.
Ранее мэрия Нижнего Новгорода и компании-операторы подписали соглашение о правилах использования электросамокатов.
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