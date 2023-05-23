Схема движения четырех троллейбусов изменится в Нижнем Новгороде с 29 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Схема движения четырех троллейбусов изменится в Нижнем Новгороде с 29 мая. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, изменения связаны с работами по восстановлению свода канализационного коллектора в районе дома №9 по Мещерскому бульвару. Планируемый период проведения ремонта - с 29 мая по 10 июля.

Так, маршрут троллейбуса №10 сократят до остановки "Улица Должанская".

Троллейбусные маршруты № 3, 5 и 25 будут курсировать до остановки "Тоннель Московского вокзала" по следующим маршрутам:

- троллейбус №5 - улицы Старая Канава, Героя Сутырина, проспект Союзный, переулок Союзный, улица Коминтерна, Сормовское шоссе, Московское шоссе;

- троллейбус №3 - улицы Чаадаева, Ярошенко, Героя Рябцева, переулок Рессорный, улица Просвещенская, проспект Героев, Бурнаковский проезд, улицы Куйбышева, Мориса Тореза, Сормовское шоссе;

- троллейбус №25 - Московское шоссе, улицы Кузбасская, Электровозная, Путейская, Архангельская.

Ранее сообщалось, что троллейбусный маршрут №13 в Нижнем Новгороде возобновит работу 1 июня.