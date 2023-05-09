Троллейбусный маршрут №13 в Нижнем Новгороде возобновит работу 1 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Троллейбусный маршрут №13 в Нижнем Новгороде возобновит работу 1 июня. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Напомним, движение троллейбусов по маршруту №13 в Нижнем Новгороде было приостановлено 28 марта.

Эти изменения связаны со строительными работами на газопроводе высокого давления на улице Бекетова.

На время работ на улице Ванеева работают дополнительные троллейбусы №9 и №17, а на улице Бекетова усилен выпуск автобусов А-72.

Ранее сообщалось, что в нагорной части Нижнего Новгорода будут работать шестьдесят электробусов, что позволит восстановить маршруты №9 и №31 и продлить маршруты до новых микрорайонов.