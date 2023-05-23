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Регулярные авиарейсы из Нижнего Новгорода в Томск будут запущены со 2 июня. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта им. Чкалова.
Согласно информации, рейсы будет выполнять авиакомпания "ЮВТ АЭРО".
Первый полет пройдет 2 июня, а далее они будут выполняться дважды в неделю.
По пятницам из Нижнего Новгорода самолет будет вылетать в 2:00 с прибытием в Томск в 09:50 по местному времени (МСК+4), по воскресеньям – в 21:20, прибытие в Сибирские Афины – на следующий день в 05:20 по местному времени.
Ранее сообщалось, что рейсы в Хургаду стали доступны из нижегородского аэропорта.
Также напомним, что количество рейсов в Ереван из Нижнего Новгорода увеличено до трех в неделю.
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