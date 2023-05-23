Регулярные авиарейсы из Нижнего Новгорода в Томск будут запущены со 2 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Регулярные авиарейсы из Нижнего Новгорода в Томск будут запущены со 2 июня. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта им. Чкалова.

Согласно информации, рейсы будет выполнять авиакомпания "ЮВТ АЭРО".

Первый полет пройдет 2 июня, а далее они будут выполняться дважды в неделю.

По пятницам из Нижнего Новгорода самолет будет вылетать в 2:00 с прибытием в Томск в 09:50 по местному времени (МСК+4), по воскресеньям – в 21:20, прибытие в Сибирские Афины – на следующий день в 05:20 по местному времени.

Ранее сообщалось, что рейсы в Хургаду стали доступны из нижегородского аэропорта.

Также напомним, что количество рейсов в Ереван из Нижнего Новгорода увеличено до трех в неделю.