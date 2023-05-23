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Экономика

Рейтинг кредитоспособности Нижегородской области повышен до уровня ruА+

26 мая 2023 12:12  [38] Экономика
правительство Нижегородской области

правительство Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Рейтинг кредитоспособности Нижегородской области, составляемый агентством "Эксперт РА", повышен до уровня ruА+. Об этом сообщили в министерстве финансов региона.

Согласно информации, прогноз долгосрочного рейтинга - "стабильный".

Как отметили в Минфине, повышение уровня связано с позитивной динамикой ряда бюджетных показателей, высоким уровнем экономических показателей, умеренно низкими значениями показателей долговой нагрузки и обслуживания долга.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, региону удалось удержать уровень валого регионального продукта, объем инвестиций в основной капитал и индекс промышленного производства. Также растут объемы строительства и платных услуг населению.

Также "Эксперт РА" отмечает в рейтинге высокий уровень бюджетной автономии региона. В 2022 году доля налоговых и неналоговых доходов в доходной структуре регионального бюджета составила 76,4%, что выше уровня 2021 года. Уровень долговой нагрузки был оценен как умеренный.

Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима сообщила, что в прошлом году вырос объем всех бюджетообразующих налогов: НДФЛ, налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций.

Структура долга региона выглядит следующим образом: бюджетные кредиты - 68,6%, облигационные займы - 31,2%, гарантийные обязательства - 0,2%.

Ране сообщалось, что Нижегородская область возглавила рейтинг регионов России по уровню развития ГЧП.

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Теги:
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