Рейтинг кредитоспособности Нижегородской области повышен до уровня ruА+ Экономика

правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Рейтинг кредитоспособности Нижегородской области, составляемый агентством "Эксперт РА", повышен до уровня ruА+. Об этом сообщили в министерстве финансов региона.

Согласно информации, прогноз долгосрочного рейтинга - "стабильный".

Как отметили в Минфине, повышение уровня связано с позитивной динамикой ряда бюджетных показателей, высоким уровнем экономических показателей, умеренно низкими значениями показателей долговой нагрузки и обслуживания долга.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, региону удалось удержать уровень валого регионального продукта, объем инвестиций в основной капитал и индекс промышленного производства. Также растут объемы строительства и платных услуг населению.

Также "Эксперт РА" отмечает в рейтинге высокий уровень бюджетной автономии региона. В 2022 году доля налоговых и неналоговых доходов в доходной структуре регионального бюджета составила 76,4%, что выше уровня 2021 года. Уровень долговой нагрузки был оценен как умеренный.

Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима сообщила, что в прошлом году вырос объем всех бюджетообразующих налогов: НДФЛ, налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций.

Структура долга региона выглядит следующим образом: бюджетные кредиты - 68,6%, облигационные займы - 31,2%, гарантийные обязательства - 0,2%.

Ране сообщалось, что Нижегородская область возглавила рейтинг регионов России по уровню развития ГЧП.