Рейтинг кредитоспособности Нижегородской области повышен до уровня ruА+

правительство Нижегородской области
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Рейтинг кредитоспособности Нижегородской области, составляемый агентством "Эксперт РА", повышен до уровня ruА+. Об этом сообщили в министерстве финансов региона.
Согласно информации, прогноз долгосрочного рейтинга - "стабильный".
Как отметили в Минфине, повышение уровня связано с позитивной динамикой ряда бюджетных показателей, высоким уровнем экономических показателей, умеренно низкими значениями показателей долговой нагрузки и обслуживания долга.
Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, региону удалось удержать уровень валого регионального продукта, объем инвестиций в основной капитал и индекс промышленного производства. Также растут объемы строительства и платных услуг населению.
Также "Эксперт РА" отмечает в рейтинге высокий уровень бюджетной автономии региона. В 2022 году доля налоговых и неналоговых доходов в доходной структуре регионального бюджета составила 76,4%, что выше уровня 2021 года. Уровень долговой нагрузки был оценен как умеренный.
Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима сообщила, что в прошлом году вырос объем всех бюджетообразующих налогов: НДФЛ, налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций.
Структура долга региона выглядит следующим образом: бюджетные кредиты - 68,6%, облигационные займы - 31,2%, гарантийные обязательства - 0,2%.
Ране сообщалось, что Нижегородская область возглавила рейтинг регионов России по уровню развития ГЧП.
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