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Экономика

Нижегородская область возглавила рейтинг регионов России по уровню развития ГЧП

23 мая 2023 19:44  [36] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область возглавила рейтинг регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства, составленного Минэкономразвития РФ за 2022 год.

Согласно информации, Нижегородская область набрала 74,3 балла. Далее с 64,4 баллами идет Хабаровский край, Омская область (62,1 балла), Республика Татарстан (58,2 балла) и Пермский край (43,8 балла).

При составлении рейтинга учитывались три показателя: результаты реализации проектов ГЧП в 2022 году и в предшествующие годы, работа органов власти, их открытость для инвесторов и готовность оказывать поддержку проектам ГЧП.

Лидирующие позиции Нижегородской области обусловлены запуском крупных инфраструктурных проектов в 2022 году. Так, в 2022 году регион заключил несколько концессионных соглашений, крупнейшей стала концессия по модернизации наземного электрического транспорта.

Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов отметил, что сейчас регион прорабатывает ряд концессий по строительству спортивных объектов и транспортной инфраструктуры.

 Ранее сообщалось, что более 20 проектов на 155 млрд рублей реализуется по концессионным соглашениям в Нижегородской области.

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Теги:
Концессия Рейтинг
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