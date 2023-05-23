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Около 91,5 млн рублей выделено на озеленение и ремонт покрытия на улице Большой Покровской

26 мая 2023 12:26  [41] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 91,5 млн рублей выделено на озеленение и ремонт покрытия на улице Большой Покровской. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, администрация Нижегородского района ищет подрядчика благоустройство участка улицы Большой Покровской от площади Минина до улицы Октябрьской.

Исполнителю работ предстоит высадить 15 декоративных яблонь, заменить 150 лотков и устроить покрытия из гранитных плит на площади 1,536 кв. м.

Подрядчик будет определен 21 июня, а работы должны завершиться в течение 45 дней со дня подписания контракта.

Гарантийный срок на работы составляет 5 лет.

Ранее сообщалось, что тротуары в скверах на площади Минина и на улице Большой Покровской отремонтируют за 20,4 млн рублей.

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Теги:
Благоустройство озеленение
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