Тротуары в скверах на площади Минина и на улице Большой Покровской отремонтируют за 20,4 млн рублей Общество

Фото: соцсети "Типичный Нижний Новгород"

Тротуары в скверах на площади Минина и на улице Большой Покровской отремонтируют за 20,4 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, администрация Нижегородского района ведет поиск подрядчиков на ремонт покрытия на площади Минина и Пожарского, а также улице Большой Покровской.

Так, 11,5 млн рублей выделено на ремонт тротуара и дождеприемных лотков на площади Театральной в районе дома № 11 по улице Большой Покровской.

8,9 млн рублей будет направлено на ремонт покрытия в районе большего и малого сквера на площади Минина и Пожарского.

Гарантия на выполненные работы составит 3 года.

Подрядчики будут определены 14 июня, а работы должны завершиться в течение 45 дней с даты заключения контрактов.

Напомним, ранее от жителей Нижнего Новгорода поступили жалобы на состояние плитки у памятника Минину на площади Минина и Пожарского и улице Большой Покровской.

В феврале 2023 года на площади Минина и Пожарского прошел временный ремонт брусчатки.