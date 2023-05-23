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Тротуары в скверах на площади Минина и на улице Большой Покровской отремонтируют за 20,4 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно информации, администрация Нижегородского района ведет поиск подрядчиков на ремонт покрытия на площади Минина и Пожарского, а также улице Большой Покровской.
Так, 11,5 млн рублей выделено на ремонт тротуара и дождеприемных лотков на площади Театральной в районе дома № 11 по улице Большой Покровской.
8,9 млн рублей будет направлено на ремонт покрытия в районе большего и малого сквера на площади Минина и Пожарского.
Гарантия на выполненные работы составит 3 года.
Подрядчики будут определены 14 июня, а работы должны завершиться в течение 45 дней с даты заключения контрактов.
Напомним, ранее от жителей Нижнего Новгорода поступили жалобы на состояние плитки у памятника Минину на площади Минина и Пожарского и улице Большой Покровской.
В феврале 2023 года на площади Минина и Пожарского прошел временный ремонт брусчатки.
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