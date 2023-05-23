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Происшествия

Один человек пострадал в ДТП с мотоциклом на площади Ленина в Нижнем Новгороде

26 мая 2023 12:36  [122] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Один человек пострадал в ДТП с мотоциклом на площади Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, сегодня на площади Ленина 28-летний мотоциклист не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль, стоящий на полосе для поворота налево.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. 

Установлено, что при себе у него не было водительских прав, а мотоцикл зарегистрирован не был. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что нетрезвый мотоциклист насмерть сбил пешехода в Кстове.

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Теги:
ДТП
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