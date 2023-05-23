Один человек пострадал в ДТП с мотоциклом на площади Ленина в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Один человек пострадал в ДТП с мотоциклом на площади Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, сегодня на площади Ленина 28-летний мотоциклист не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль, стоящий на полосе для поворота налево.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.

Установлено, что при себе у него не было водительских прав, а мотоцикл зарегистрирован не был. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что нетрезвый мотоциклист насмерть сбил пешехода в Кстове.