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Один человек пострадал в ДТП с мотоциклом на площади Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, сегодня на площади Ленина 28-летний мотоциклист не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль, стоящий на полосе для поворота налево.
В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.
Установлено, что при себе у него не было водительских прав, а мотоцикл зарегистрирован не был. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось, что нетрезвый мотоциклист насмерть сбил пешехода в Кстове.
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