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Общество

Почти 14 тысяч операций планируется провести в Нижегородской области по ОМС в 2023 году

26 мая 2023 13:52  [3] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Нижегородской области Светлана Ермолова в ходе прямого эфира ЦУР рассказала о работе фонда.

Светлана Ермолова отметила, что в этом году было увеличено финансирование диспансеризации. Причём ранее учреждения получали средства даже за тех пациентов, кто не пришел на прием, а сейчас фонд платит только за пришедших людей.

Также в прошлом году по ОМС была добавлена операция по удалению тромба после инсульта, а с 2023 года финансирование покрывает дорогие генно-инженерные препараты, выписываемые людям с рассеянным склерозом.

В этом году было выделено 300 дополнительных квот на процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), которую можно сделать по системе ОМС.

Выросло и количество высокотехнологичной медицинской помощи. Так, если в 2022 году было выполнено около 12 тысяч операций по ОМС, то в этом году запланировано проведение уже 13 800.

Ранее сообщалось, что территориальный фонд ОМС направит более 350 млн рублей на закупку медоборудования и повышение квалификации врачей.

Также напомним, что около 1,3 млн нижегородцев пройдут медицинские профилактические мероприятия в 2023 году.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье ОМС
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