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Важные меры поддержки детей-сирот разработаны нижегородским Заксобранием совместно с Уполномоченным по правам ребенка

26 мая 2023 14:07  [102]

Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова на заседании регионального парламента рассказала об итогах деятельности за 2022 год.

По ее словам, количество граждан, обратившихся на личный прием к Уполномоченному, увеличилось на 98% и составило в 2022 году 196 человек (в 2021 году – 99 человек). Наибольшее количество обращений связаны с предоставлением права ребенка жить и воспитываться в семье.

Маргарита Ушакова уделила особое внимание вопросам, связанным с включением Нижегородской области в качестве пилотного региона в федеральные программы "Профилактика социального сиротства среди детей до 4-х лет" и "Подростки России". Программы инициированы Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка.

"Наш регион вошел в число пилотных по федеральной программе "Подростки России", поскольку нижегородский опыт создания "Хулиганодомов" востребован на федеральном уровне, - отметила Маргарита Ушакова. – Большая системная работа, которая проводится именно с этой категорией несовершеннолетних, крайне важна. По итогам 2022 года ситуация с обеспечением прав детей в нашем регионе удовлетворительная, созданы необходимые условия для их воспитания и развития".

"Рост обращений в аппарат Уполномоченного по правам ребенка, говорит о качественной работе сотрудников и внимательном отношении к людям. В 2022 году новые семьи нашли 1325 детей, что на 313 детей больше, чем в прошлом году. Этот показатель можно считать одним из самых ярких результатов работы за прошлый год, - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. – Благодаря совместной работе депутатов Законодательного Собрания с Уполномоченным по правам ребенка в нижегородском парламенте разрабатывают важные поправки в законы. Так, появилась возможность получения единовременной денежной выплаты на приобретение жилья, а также усовершенствована система предоставления мер социальной поддержки в части денежной компенсации за оплату услуг ЖКХ и предоставления ежемесячного пособия".

Ранее сообщалось, что "Правительственный час" планируется проводить на каждом заседании нижегородского Заксобрания.

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