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Политика

"Правительственный час" планируется проводить на каждом заседании нижегородского Заксобрания

26 мая 2023 09:12  [3] Политика

"Правительственный час" планируется проводить на каждом заседании нижегородского Заксобрания. Об этом сообщил председатель ЗСНО Евгений Люлин.

По его словам, планируется обсуждать социально-значимые темы совместно с правительством региона.

На заседании 25 мая в рамках "правительственного часа" парламентарии обсудили вопросы организации детского отдыха и оздоровления на 2023 год.

"Летом в регионе свои двери откроют 1100 организаций отдыха и оздоровления детей. Обсудили вопросы развития инфраструктуры в лагерях, безопасности лагерей, наполнения организаций необходимыми кадрами, а также обеспечения отдыха различных категорий детей и подростков, в том числе, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", - отметил Евгений Люлин.

Более 450 млн рублей направлено на развитие инфраструктуры детского отдыха Нижегородской области в 2023 году. Один из главных результатов работы в этом направлении – запуск шести новых корпусов в трех нижегородских лагерях: ДСООЦ "Салют" и ДОЦ "Дружба" в Городецком округе, а также ДСООЦ "Лазурный" в г.о.г. Выкса.

Планировка включает комнаты на четырех человек с душем и санузлом и комнаты для дневного пребывания детей. В настоящее время в новых корпусах завершается ремонт, благоустраивается территория вокруг зданий.

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации запланированы тематические смены. Также на базе "Областного центра социальной помощи семье и детям" ежегодно проводятся смены для детей-инвалидов и их родителей по системе "Мать и дитя".

Загородные лагеря обеспечены специализированным меню для детей, страдающих хроническими заболеваниями.

"Кроме того, все лагеря обеспечены тревожной сигнализацией, камерами видеонаблюдения, кнопкой экстренного вызова полиции. Палаточные лагеря находятся на особом контроле. Вместе с этим, обсудили тему патриотического воспитания подростков в лагерях. В 2023 году запланировано проведение 8 военно-патриотических лагерей, в том числе 7 – на базе общеобразовательных учреждений и 1 – загородом.  Запланирована работа 12 оборонно-спортивных отрядов", - сказала председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по социальным вопросам Наталья Смотракова.

"Центральной темой стал кадровый вопрос. Ежегодно обучение проходят от 20 до 30 тысяч педагогов. Для них в течение года проводятся дополнительные образовательные программы, разработаны специальные программы наставничества, используется опыт "Большой перемены" и студенческих педагогических отрядов. В этом году 84 специалиста прошли обучение по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ", - резюмировал Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что почти 2 млрд рублей планируется направить на обеспечение лекарствами льготников на 2024 год в Нижегородской области.

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Теги:
Законодательное собрание
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