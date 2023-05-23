"Правительственный час" планируется проводить на каждом заседании нижегородского Заксобрания Политика

"Правительственный час" планируется проводить на каждом заседании нижегородского Заксобрания. Об этом сообщил председатель ЗСНО Евгений Люлин.

По его словам, планируется обсуждать социально-значимые темы совместно с правительством региона.

На заседании 25 мая в рамках "правительственного часа" парламентарии обсудили вопросы организации детского отдыха и оздоровления на 2023 год.

"Летом в регионе свои двери откроют 1100 организаций отдыха и оздоровления детей. Обсудили вопросы развития инфраструктуры в лагерях, безопасности лагерей, наполнения организаций необходимыми кадрами, а также обеспечения отдыха различных категорий детей и подростков, в том числе, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", - отметил Евгений Люлин.

Более 450 млн рублей направлено на развитие инфраструктуры детского отдыха Нижегородской области в 2023 году. Один из главных результатов работы в этом направлении – запуск шести новых корпусов в трех нижегородских лагерях: ДСООЦ "Салют" и ДОЦ "Дружба" в Городецком округе, а также ДСООЦ "Лазурный" в г.о.г. Выкса.

Планировка включает комнаты на четырех человек с душем и санузлом и комнаты для дневного пребывания детей. В настоящее время в новых корпусах завершается ремонт, благоустраивается территория вокруг зданий.

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации запланированы тематические смены. Также на базе "Областного центра социальной помощи семье и детям" ежегодно проводятся смены для детей-инвалидов и их родителей по системе "Мать и дитя".

Загородные лагеря обеспечены специализированным меню для детей, страдающих хроническими заболеваниями.

"Кроме того, все лагеря обеспечены тревожной сигнализацией, камерами видеонаблюдения, кнопкой экстренного вызова полиции. Палаточные лагеря находятся на особом контроле. Вместе с этим, обсудили тему патриотического воспитания подростков в лагерях. В 2023 году запланировано проведение 8 военно-патриотических лагерей, в том числе 7 – на базе общеобразовательных учреждений и 1 – загородом. Запланирована работа 12 оборонно-спортивных отрядов", - сказала председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по социальным вопросам Наталья Смотракова.

"Центральной темой стал кадровый вопрос. Ежегодно обучение проходят от 20 до 30 тысяч педагогов. Для них в течение года проводятся дополнительные образовательные программы, разработаны специальные программы наставничества, используется опыт "Большой перемены" и студенческих педагогических отрядов. В этом году 84 специалиста прошли обучение по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ", - резюмировал Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что почти 2 млрд рублей планируется направить на обеспечение лекарствами льготников на 2024 год в Нижегородской области.