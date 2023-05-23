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Общество

Около 4,8 млрд рублей выделено на модернизацию систем ЖКХ в 14 муниципалитетах Нижегородской области

26 мая 2023 15:20  [4] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 4,8 млрд рублей выделено на модернизацию систем ЖКХ в 14 муниципалитетах Нижегородской области. Об этом сообщили в Фонде развития территорий.

Согласно информации, модернизация позволит улучшить качество коммунальных услуг для 45,2 тысячи нижегородцев.

В программе принимают участие 14 муниципалитетов: города Нижний Новгород, Чкаловск, Бор, Кулебаки, Первомайск, городской округ Навашинский, а также Балахнинский, Шарангский, Ардатовский, Городецкий, Бутурлинский, Володарский, Лысковский и Починковский районы.

В рамках программы запланировано 31 мероприятие Это капремонт и реконструкция сетевых объектов водоснабжения общей протяженностью 181,9 км, водоотведения – 61,3 км, теплоснабжения – 131,2 км.

Также будет проведена реконструкция биологических очистных сооружений мощностью 0,4 тысячи кубометров в сутки и построено 8 блочно-модульных котельных общей мощностью 45,1 Гкал/ч.

На реализацию программы до конца 2024 года будет выделено 4,8 млрд рублей, из которых 3,1 млрд рублей - из федерального бюджета.

На данный момент работы по трем объектам получили положительные заключения госэкспертизы, идет выбор подрядчиков.

Также торгово-закупочные процедуры идут по 18 мероприятиям, из них по 10 уже заключаются контракты, по 3 мероприятиям контракты заключены. Еще по 10 идет подготовка документации.

Ранее сообщалось, что работы по замене 185 лифтов уже ведутся в Нижнем Новгороде и Дзержинске.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ
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