Юрий Шалабаев: "В библиотеках работают высококлассные специалисты, беззаветно преданные своему делу" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем библиотек.

"Если у кого-то еще остались детские воспоминания о библиотеках, как о тихих помещениях, заставленных книгами, пора пересмотреть свои взгляды. Сегодня это современные высокотехнологичные досуговые пространства с электронными каталогами, цифровыми коллекциями, онлайн-сервисами.

В нижегородских библиотеках работают молодежные клубы, семейные объединения, детские кружки, сообщества для пожилых людей и горожан с ограниченными возможностями здоровья. Каждый год в библиотеках проходят тысячи мероприятий: творческие конкурсы, игровые программы, выставочные экспозиции, экскурсии, фестивали, мастер-классы, стрит-акции, всего и не перечислишь.

Поэтому я хочу призвать всех нижегородцев приходить в библиотеки, приводить туда своих детей. Вы убедитесь, что каждая из них имеет свой характер и предлагает уникальный опыт для своих посетителей. Сегодня, кстати, для этого самое время – в Нижнем Новгороде проходит Всероссийская акция "Библионочь", к которой присоединились все библиотеки Нижнего Новгорода, а через несколько дней, с началом каникул, стартует традиционная акция детских библиотек "Программа летнего чтения".

Самое главное, что в библиотеках работают высококлассные специалисты, беззаветно преданные своему делу. Именно благодаря им выросло не одно поколение нижегородцев, любящих провести время наедине с хорошей книгой", - говорится в поздравлении.