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Сильный ветер с порывами до 19 м/с прогнозируется в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, усиление южного ветра порывами 14-19 м/с прогнозируется в ближайшие 1-2 часа. Такие погодные условия сохранятся и утром 27 мая.
В связи этим возможны обрывы конструкций ЛЭП, обрушение слабоукрепленных деревьев, падение кранов.
Нижегородцам рекомендовано держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек, а также не парковать вблизи них свои автомобили.
Ранее сообщалось, что май 2023 года стал самым сухим месяцем XXI века.
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