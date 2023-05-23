Сильный ветер с порывами до 19 м/с прогнозируется в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сильный ветер с порывами до 19 м/с прогнозируется в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, усиление южного ветра порывами 14-19 м/с прогнозируется в ближайшие 1-2 часа. Такие погодные условия сохранятся и утром 27 мая.

В связи этим возможны обрывы конструкций ЛЭП, обрушение слабоукрепленных деревьев, падение кранов.

Нижегородцам рекомендовано держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек, а также не парковать вблизи них свои автомобили.

Ранее сообщалось, что май 2023 года стал самым сухим месяцем XXI века.