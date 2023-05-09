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Май 2023 года стал самым сухим месяцем XXI века

22 мая 2023 17:38  [2] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Май 2023 года стал самым сухим месяцем XXI века. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

Согласно информации, в текущем месяце выпало только 14 миллиметров осадков, что составляет лишь четверть от месячной нормы.

Несмотря на то, что в ближайшие дни в центральной части России ожидаются дожди, за оставшиеся 10 дней мая наберется не более половины месячной нормы осадков.

Ранее сообщалось, что высокий класс пожароопасности лесов установился в большинстве районов Нижегородской области.

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