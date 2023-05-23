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Могилы еще двух известных нижегородцев благоустроили в рамках проекта "Памятно". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, волонтеры АНО "АСИРИС" привели в порядок захоронения изобретателя Василия Ивановича Калашникова, а также основателя железобетонного судостроения Ивана Николаевича Сиверцева и его жены Татьяны Николаевны.
На могиле Василия Калашникова участники акции выровняли, очистили и покрасили ограду, помыли памятник, убрали сорняки и обновили цветник.
На месте захоронения супругов Сиверцевых очистили поверхность бетонной ограды, убрали листву, обновили краску на памятниках и декоративных элементах, переложили просевшую плитку.
Директор АНО "АСРИС" Илья Лагутин подчеркнул, что нижегородцы должны чтить память заслуженных земляков, внесших значительный вклад в судостроительную отрасль страны.
Напомним, проект по сохранению мест захоронений известных земляков стартовал в Нижегородской области в начале мая.
Первой была благоустроена могила композитора Александра Касьянова на Бугровском кладбище.
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