Могилы еще двух известных нижегородцев благоустроили в рамках проекта "Памятно" Общество

Фото: АНО "АСИРИС"

Могилы еще двух известных нижегородцев благоустроили в рамках проекта "Памятно". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, волонтеры АНО "АСИРИС" привели в порядок захоронения изобретателя Василия Ивановича Калашникова, а также основателя железобетонного судостроения Ивана Николаевича Сиверцева и его жены Татьяны Николаевны.

На могиле Василия Калашникова участники акции выровняли, очистили и покрасили ограду, помыли памятник, убрали сорняки и обновили цветник.

На месте захоронения супругов Сиверцевых очистили поверхность бетонной ограды, убрали листву, обновили краску на памятниках и декоративных элементах, переложили просевшую плитку.

Директор АНО "АСРИС" Илья Лагутин подчеркнул, что нижегородцы должны чтить память заслуженных земляков, внесших значительный вклад в судостроительную отрасль страны.

Напомним, проект по сохранению мест захоронений известных земляков стартовал в Нижегородской области в начале мая.

Первой была благоустроена могила композитора Александра Касьянова на Бугровском кладбище.