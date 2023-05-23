Партпроект "Чистая страна" и депутатский корпус "Единой России" подключились к решению экологических проблем в Дзержинске Общество

Фото: с сайта НРО партии "Единая Россия"

Депутат городской Думы Дзержинска, председатель комитета по экологии Олег Богданов заявил, что взял на личный контроль и подключит соответствующие ведомства для решения проблем, связанных с загрязнением окружающей среды в городском округе. Об этом сообщается на сайте НРО партии.

Речь идёт о загрязнении нефтепродуктами реки Пыра и несанкционированной свалке опасных отходов в Восточной промзоне Дзержинска.

В социальных сетях и СМИ на днях была опубликована информация, в которой неравнодушные активисты обратили внимание на эти проблемы.

Как сообщил независимый эколог Дмитрий Левашов, в Восточной промзоне Дзержинске на участке между Автозаводским и Нижегородским шоссе он обнаружил свалку из рекламных конструкций, вывесок с названием товаров и огромного количества ртутных ламп.

А актёры одного из творческих коллективов выложили свои фотографии купания в загрязненной нефтяными отходами реке Пыра.

Как заявил Олег Богданов, он уже обратился к куратору проекта "Чистая страна" партии "Единая Россия" в Дзержинске, депутату городской Думы Николаю Пивняку, чтобы совместно действовать в решении проблемы по очистке реки.

"Запросы в соответствующие инстанции уже составлены. Необходима комплексная ликвидация экологического ущерба в речке Пыра. И как можно быстрее! Готов к сотрудничеству по этому вопросу и дальнейшим совместным проверкам пригорода Дзержинска - с экологами, активистами, общественными организациями", - отметил он.

По поводу ликвидации несанкционированной свалки депутат сообщил, что направлен запрос в компанию, указанную на рекламных конструкциях, а также сейчас выясняется информация о подрядчике, который осуществлял вывоз мусора: не исключено, что основная ответственность за образование особо опасной свалки лежит именно на нём.

"Направлю запрос и в Росприроднадзор - для ликвидации свалки должным образом. Долгие годы Дзержинск считался одним из самых загрязнённых городов, и как только мы потихоньку стали избавляться от этого ярлыка, тратятся большие средства на решение важных экологических проблем, таких как ликвидация объектов накопленного вреда, так всё равно находятся те, кто создаёт новые свалки, загрязняющие окружающую среду. Считаю, что меры в таких случаях должны быть приняты серьёзные, чтобы другие задумались! Нам жить в этом городе! Здесь будут расти наши дети и внуки! Хотелось бы, чтобы люди задумывались прежде, чем совершали такие поступки!" - написал депутат в соцсетях.