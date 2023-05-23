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Экономика

Глеб Никитин: "Химическая промышленность играет огромную роль в жизни региона"

28 мая 2023 11:12  [56] Экономика

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Губернатор Глеб Никитин направил в адрес нижегородцев поздравление с Днём химика. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В частности, отмечается, что химическая промышленность играет огромную роль в жизни региона. Так, созданные здесь производственный комплекс и исследовательская база еще в годы Великой Отечественной войны помогли стране выстоять и добиться победы.

"Указом президента России Владимира Путина Дзержинску было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". Важно, чтобы память о значении промышленного потенциала в судье региона и страны никогда не угасала. Наш долг - помнить о трудовом подвиге тех поколений и передавать знания об этом детям и внукам", - подчеркнул Глеб Никитин.

Отмечается, что в настоящее время химическая отрасль развивается: модернизируются предприятия, внедряются современные технологии, выпускаются новые продукты. Важны в этом процессе меры поддержки инвесторов. В Дзержинске была сформирована ОЭЗ "Кулибин", куда приходят новые резиденты. На её территории создается "Технопарк Н2О", где у компаний будет возможность проводить необходимые исследования. При этом особый акцент делается на экологичности современных производств. Именно в Дзержинске формируется один из первых в России экотехнопарков.

"Конечно, любые достижения - результат работы профессионалов. Ваша работа позволяет региону развиваться и двигаться вперёд! В профессиональный праздник желаю вам и вашим близким здоровья, успехов и благополучия!" - подытожил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Теги:
Праздники Промышленность Химия
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